Spaccio di hashish dal terrazzo Tentano la fuga | arrestati

Nel pomeriggio di sabato, due giovani sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Conselice durante un intervento in un appartamento. I militari hanno scoperto che gli individui erano coinvolti nello spaccio di hashish dal terrazzo e li hanno trovati in possesso di armi o oggetti atti ad offendere. I due sono stati denunciati per i reati di spaccio di droga in concorso e porto di armi.

Sono ritenuti responsabili di spaccio di droga in concorso, nonché di porto di armi od oggetti atti ad offendere, due giovani che nel pomeriggio di sabato scorso sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Conselice. Le indagini hanno consentito ai militari di individuare un edificio disabitato utilizzato come base operativa dai due indagati che, posizionandosi strategicamente sul terrazzo della struttura, riuscivano a monitorare l’area circostante e a gestire la vendita dello stupefacente ai clienti. Al momento dell’intervento del personale dell’Arma, i due giovani hanno tentato la fuga lanciando dal balcone un involucro contenente 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a lama estraibile intriso di stupefacente, nonché una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di hashish dal terrazzo. Tentano la fuga: arrestati Notizie correlate Leggi anche: Ladri di rame all'ex sede Telecom di via Miglioli, i banditi vedono la polizia e tentano la fuga: arrestati In fuga su un'auto rubata urtano vetture in sosta, poi tentano di scappare a piedi: arrestatiNel corso di un servizio di contrasto al furto di autoveicoli, i militari della stazione carabinieri di Catania Librino hanno arrestato in flagranza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Camorra: armi e spaccio di droga, 23 arresti a Napoli; Savona, spaccio di hashish al parco Trincee: fermato un 17enne; Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Cessioni di cocaina e hashish nel centro storico di Lecce, nei guai due fratelli e un 43enne. Dalla periferia al litorale romano, 8 arresti per spaccio di cocaina e hashishSequestrati circa 300 involucri di stupefacenti, oltre a denaro contante di vario taglio: gli interventi in varie zone della capitale ... rainews.it Ancona, spaccio di droga: panetto di hashish nascosto nelle mutande. Scattano due daspo e una segnalazioneANCONA - Un panetto di hashish nascosto nelle mutande. Proseguono i controlli settimanali della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il Prefetto Valiante. corriereadriatico.it Dai rilievi di un incidente all’arresto per spaccio di droga: 30enne trovato con 94 dosi di sostanza stupefacente #PoliziaRomaCapitale Doveva essere un normale intervento per un incidente stradale, ma si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria - facebook.com facebook #Carabinieri smantellano associazione criminale che gestiva le piazze di spaccio nella città di #Andria, rifornendole con ingenti quantità di sostanze stupefacenti. 5 arresti carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com