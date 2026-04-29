Sospensione Schengen è scelta inutile e dannosa per tutti

Un rappresentante ha commentato la proposta di sospensione dello spazio Schengen, definendola una mossa che considera inutile e dannosa. La critica si concentra sul fatto che la decisione sembra più una misura propagandistica e che avrebbe effetti negativi sui lavoratori frontalieri, i quali si vedrebbero limitati nel loro diritto a spostarsi liberamente tra i paesi coinvolti. La posizione esprime quindi una forte opposizione a questa eventuale sospensione.

Una decisione “puramente propagandistica, inutile e dannosa per tutti, in particolare per i lavoratori frontalieri, che vedono limitato il loro diritto a una libera circolazione”. È il commento sulla sospensione di Schengen da parte di Roberto Treu, presidente del Consiglio sindacale.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Referendum giustizia, Boccia e il pm De Nozza a sostegno del no: "Riforma inutile e dannosa"Il senatore del Pd e il magistrato, presidente Anm del distretto di Lecce, fra i relatori di un incontro che sabato pomeriggio si è svolto a Brindisi... Il punto nascita a rischio chiusura. Giani: "Dialogo aperto con Schillaci. Inutile e dannosa la polemica di Fdi"Sul futuro del punto nascita dell’ospedale della Gruccia, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani respinge con forza le accuse dei... Una raccolta di contenuti Schengen sospeso, controlli a oltranza ai valichi sloveniFRIULI VENEZIA GIULIA - Sono passati quasi tre anni dalla sospensione del trattato di Schengen ai valichi con la Slovenia. Tre anni di confini presidiati. Tre anni in cui la frontiera ha smesso di ... ilgazzettino.it Sospensione Schengen, Lupi: Segnale non strumentale, serve attenzione anche dopo fatti BruxellesLa decisione su Schengen è un segnale, con la tensione che aumenta riguardo anche ai possibili problemi legati a terroristi e attentati terroristici e al risveglio di cellule, c’è bisogno di dare un ... affaritaliani.it