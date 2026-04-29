Un uomo coinvolto in attività di spaccio di droga aveva accumulato un patrimonio consistente, tra cui immobili, terreni, conti bancari e un’auto di lusso. Tra le proprietà sequestrate ci sono anche una piscina, un agriturismo e una casa di lusso. L’operazione di sequestro si è conclusa nelle ultime ore, con il ritiro di tutti i beni di proprietà dell’indagato.

Faenza (Ravenna), 29 aprile 2026 – Immobili, terreni, conti correnti, nonché un’auto di lusso di valore sproporzionato. Ad eseguire u n decreto di sequestro preventivo (emesso dal Tribunale di Ravenna) dei suddetti beni - appartenenti a un faentino indagato per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti -, sono stati, a conclusione di indagini patrimoniali, i finanzieri della Compagnia di Faenza, avvalendosi del prezioso supporto dell ’Arma dei Carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno tratto spunto proprio da un ’operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Faenza, che circa un anno fa avevano arrestato il suddetto faentino in ‘flagranza di reato’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soldi, case, piscina, auto di lusso (e anche un agriturismo): spacciatore faceva la vita da nababbo, scatta il sequestro

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