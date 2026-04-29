Uno studio condotto da ricercatori di un istituto di alta formazione a Lucca ha analizzato 3.700 resoconti di sogni provenienti da 287 partecipanti. L'obiettivo era capire come la mente rielabora le esperienze quotidiane durante il sonno. I risultati mostrano differenze tra i sogni, con alcuni che riflettono eventi recenti e altri che rielaborano ricordi più antichi. Lo studio si concentra sui dettagli delle narrazioni oniriche e sulle modalità di rappresentazione.

? Cosa sapere Ricercatori Imt Alti Studi Lucca analizzano 3.700 resoconti onirici di 287 partecipanti.. L'uso di tecniche NLP rivela come i sogni rielaborino la realtà quotidiana.. I ricercatori della Scuola Imt Alti Studi Lucca hanno analizzato oltre 3.700 resoconti di sogni e veglia di 287 partecipanti tra i 18 e i 70 anni, rivelando come la trama notturna sia un riflesso dinamico della nostra identità e del contesto sociale. Il lavoro, che ha trovato pubblicazione sulla rivista Communications Psychology, esplora il legame profondo tra ciò che viviamo durante il giorno e le immagini che popolano il nostro riposo. Attraverso un monitoraggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogni e realtà: lo studio rivela come la mente rielabora la vita

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