Sinner ha battuto Alcaraz a Montecarlo, portando a casa una vittoria netta. Durante il match, l’italiano ha mostrato un gioco più efficace e deciso, superando il suo avversario in ogni fase. Nonostante Alcaraz fosse in buona forma, Sinner ha gestito bene gli scambi e si è imposto come il più preparato in campo. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio a dubbi.

Sinner ha stravinto contro Alcaraz a Montecarlo. L’italiano si è presentato come più pronto, più incisivo su tutti i colpi nonostante Alcaraz fosse abbastanza in forma. È stata una finale assolutamente a senso unico, come ammesso dagli stessi media spagnoli del Paìs. Alcaraz è stato totalmente detronizzato da Sinner. Si legge così su El Paìs: “I loro gesti sono invertiti, una cosa strana. Questo giocatore rinato non lascia spazio a dubbi, esitazioni o speculazioni, né al servizio né durante gli scambi. Esercita una pressione incessante, persino maggiore di prima, con un grado di aggressività superiore e variazioni tattiche e tecniche che lo rendono un avversario imprevedibile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner ha detronizzato Alcaraz, è stato un rullo compressore ed era più preparato

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