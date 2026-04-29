Sindaco aggredito in municipio | l’ingresso dell’edificio sarà blindato

Il sindaco di Bolzano è stato aggredito all’interno del municipio. In seguito all’incidente, le autorità hanno deciso di installare tornelli all’ingresso principale dell’edificio. Da ora in poi, l’accesso sarà consentito esclusivamente dall’entrata di vicolo Gumer. La decisione mira a controllare gli ingressi e garantire la sicurezza all’interno dell’edificio pubblico. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’aggressione è stata resa pubblica.

All’ingresso principale del municipio di Bolzano verranno installati i tornelli e l’accesso all’edificio sarà possibile solo dall’entrata di vicolo Gumer.È questa la decisione dell’amministrazione comunale a circa un mese di distanza dall’aggressione da parte di un uomo ai danni del sindaco del.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum a Roma, dove si è votato di più (e di meno): mappa dell’affluenza, Municipio per Municipio Padre del sindaco aggredito, la figlia dell'uomo accusato vuota il sacco: "Adesso la misura è colma"Da alcuni anni, a Vieste, sta tenendo banco la vicenda delle aggressioni verbali subite dal padre del sindaco Giuseppe Nobiletti La donna sostiene di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingresso; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: BOLZANO, IL SINDACO AGGREDITO IN MUNICIPIO. PALAZZO BLINDATO: TORNELLI ALL'INGRESSO; Pompei, consigliere prende a schiaffi il segretario comunale: aveva bocciato il figlio a un concorso pubblico; Pompei: figlio del consigliere bocciato, aggredito segretario comunale. Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingressoAll'improvviso Corrarati raggiunto al primo piano da un uomo che lo ha affrontato con violenza. A breve regole più severe per recarsi negli uffici ... altoadige.it Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingresso. All'improvviso Corrarati raggiunto al primo piano da un uomo che lo ha affrontato con violenza. A breve regole più severe per recarsi negli uffici. https://www.altoadige.it/cronaca/b - facebook.com facebook