Sindaco aggredito in municipio | l’ingresso dell’edificio sarà blindato

Il sindaco di Bolzano è stato vittima di un’aggressione all’interno del municipio. In risposta a quanto accaduto, le autorità hanno deciso di blindare l’ingresso dell’edificio. Da ora in poi, l’accesso principale sarà limitato e saranno installati dei tornelli. L’ingresso sarà consentito esclusivamente dall’entrata di vicolo Gumer, per garantire maggiore sicurezza e controlli più stringenti.

All’ingresso principale del municipio di Bolzano verranno installati i tornelli e l’accesso all’edificio sarà possibile solo dall’entrata di vicolo Gumer.È questa la decisione dell’amministrazione comunale a circa un mese di distanza dall’aggressione da parte di un uomo ai danni del sindaco del.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum a Roma, dove si è votato di più (e di meno): mappa dell’affluenza, Municipio per Municipio Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ? Sindaco aggredito in municipio: l’ingresso dell’edificio sarà blindato; BOLZANO, AGGREDITO IN MUNICIPIO IL SINDACO CLAUDIO CORRARATI; Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingresso; Bolzano, il sindaco Corrarati aggredito in municipio: in arrivo nuove misure di sicurezza. Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingressoAll'improvviso Corrarati raggiunto al primo piano da un uomo che lo ha affrontato con violenza. A breve regole più severe per recarsi negli uffici ... altoadige.it ISERNIA. Pakistano aggredito, quattro persone identificate dai Carabinieri: due sono minorenni. Il sindaco Castrataro: "Nuovi vigili e prevenzione" Guarda il servizio #isernia #aggressione #cronaca #Carabinieri - facebook.com facebook