Nel 2024, in Campania, il reddito medio regionale si attesta a 18.000 euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i sindaci della provincia, alcuni hanno dichiarato patrimoni che li collocano tra i più ricchi della zona, mentre altri hanno redditi più bassi. La questione dei redditi degli amministratori locali continua a essere al centro di attenzione, con alcuni che possiedono patrimoni consistenti rispetto alla media regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti In Campania, il reddito medio regionale nel 2024 secondo i dati MEF si attesta a 18.821 euro. In questo contesto, il comune di Avellino brilla con un reddito medio di 26.467 euro, in crescita del 3,7%. Il capoluogo irpino supera ampiamente Napoli (€ 24.388) e Benevento (€ 23.406), venendo preceduto in regione solo da Caserta e Salerno. Nell’hinterland avellinese, la ricchezza si concentra nei comuni di “prestigio” residenziale: Mercogliano: € 23.933 . Monteforte Irpino: € 22.197 . Diametralmente opposta la situazione in alcune aree interne, dove i redditi medi crollano drasticamente. La “maglia nera” della provincia spetta a Moschiano (€ 14.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sindaci e redditi: D’Agostino il “Paperone” d’Irpinia

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