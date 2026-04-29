Almeno il 97,5% delle aziende agricole nel Sud Italia sta affrontando problemi legati alla scarsità d'acqua da più di un anno. La siccità prolungata sta mettendo a rischio i raccolti e riducendo la disponibilità di risorse idriche per le coltivazioni. Per affrontare questa emergenza, vengono introdotti biosensori che monitorano in tempo reale i livelli di umidità nel suolo, offrendo strumenti pratici per gestire meglio le risorse idriche.

? Cosa sapere Il 97,5% delle aziende agricole del Sud Italia affronta criticità idriche da oltre 12 mesi.. I biosensori Plantvoice riducono i consumi d'acqua del 41% tramite algoritmi di machine learning.. Il 97,5% delle aziende agricole del Sud Italia affronta oggi criticità legate all’irrigazione, mentre il monitoraggio tramite biosensori come Plantvoice punta a trasformare la gestione idrica prima che i danni alle colture diventino irreversibili. La crisi idrica che colpisce il territorio nazionale non rappresenta più un fenomeno passeggero legato alla stagionalità, ma una mutazione strutturale del clima. I dati dell’Osservatorio Siccità di gennaio 2026 evidenziano come diverse aree delle regioni meridionali siano bloccate in condizioni di siccità severa o estrema da un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siccità al Sud: la rivoluzione dei biosensori salva i raccolti

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