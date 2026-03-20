A Foggia, in Puglia, le campagne si trovano ora di fronte a un paradosso: dopo mesi di siccità che avevano messo in crisi l’agricoltura, si registra un eccesso di acqua che viene comunque dispersa in mare. La regione, colpita dal caldo e dalla scarsità di pioggia, si confronta con questa situazione bizzarra, mentre le campagne continuano a subire le conseguenze di un clima estremo.

FOGGIA - Sembra quasi una beffa. Fino a qualche mese fa, le campagne della Puglia e Basilicata e delle altre regioni del sud italia erano spaccate dal sole e la siccità faceva tremare l'intero comparto agricolo. Con continui appelli delle associazioni di categoria che contavano le gocce d'acqua e allarmavano l'opinione pubblica sui problemi dei futuri raccolti. Oggi, a marzo 2026, lo scenario si è completamente ribaltato: ha piovuto così tanto (per fortuna), ed in così poco tempo, che gli invasi sorridono, Il risultato? L'acqua in eccesso viene letteralmente buttata in mare. Come riporta Repubblica Bari infatti l'acqua contenuta nella diga di San Giuliano, a circa sette chilometri da Matera, è sopra il livello consentito e quindi viene sversata in mare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paradosso al sud: dalla grande siccità all’acqua buttata in mare

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