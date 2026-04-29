Si valuti una collaborazione con Beatrice Venezi La proposta della Lega per il Petruzzelli di Bari

La proposta della Lega di considerare una collaborazione con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi ha attirato l’attenzione nel mondo musicale. La questione si lega al recente caso che riguarda il suo rapporto con il teatro La Fenice di Venezia, dove il suo contratto è stato ufficialmente interrotto dopo un periodo di discussioni e polemiche. La vicenda ha aperto un dibattito sulla gestione delle carriere e delle collaborazioni nel settore culturale.

Il caso del direttore Beatrice Venezi, il cui contratto con il teatro La Fenice di Venezia è stato rescisso dopo mesi di polemiche, continua a tenere banco. Nonostante il curriculum di spessore e l’enorme esperienza professionale, da una certa parte (sempre la stessa) Venezi non è considerata adeguata al ruolo di direttore artistico di un teatro così importante, benché prima di lei ci siano stati direttori con meno esperienza. Venezi prosegue nella sua carriera all’estero, in Argentina è una star riconosciuta e non subisce gli attacchi che si stanno registrando nel suo Paese. Ma ora per lei potrebbero aprirsi le porte di un altro teatro italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Si valuti una collaborazione con Beatrice Venezi”. La proposta della Lega per il Petruzzelli di Bari Notizie correlate La Fenice: "Annullata la collaborazione con Beatrice Venezi"(Adnkronos) - La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato oggi, domenica 26 aprile, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, di aver deciso di... Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi. “Annullata ogni collaborazione”Interrotta la collaborazione tra La Fenice di Venezia e il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Fenice rompe con Beatrice Venezi, stop alle collaborazioni; Beatrice Venezi e La Fenice, rottura totale dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni; Amato (M5s): Da Venezi accuse inaccettabili a Fondazione Fenice, Colabianchi intervenga; La Fenice: Annullata la collaborazione con Beatrice Venezi. Si valuti una collaborazione con Beatrice Venezi. La proposta della Lega per il Petruzzelli di BariI consiglieri comunali di Bari hanno inviato una nota formale al sovrintendente Carusi per proporre una collaborazione con il direttore dopo le polemiche di Venezia ... ilgiornale.it La Fenice licenzia Beatrice Venezi, lo stop immediato dopo le accuse della direttrice: «In questa orchestra posti ereditati di padre in figlio»«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... leggo.it Galeazzo Bignami oggi ha avuto il coraggio di dirlo: in Italia, se non sei di sinistra, non vai avanti. Testuale: "Beatrice Venezi è brava e giovane. Fino ad oggi ha pagato non essere figlia di musicisti e non essere di sinistra. Noi ci batteremo sempre per una nazi - facebook.com facebook Beatrice Venezi: «Colpita da campagne di odio, dalla Fenice nessuna tutela. Non ho tessere, io lasciata sola» x.com