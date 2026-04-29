Si è spento a 95 anni l' artista muranese Livio Seguso

L'artista muranese Livio Seguso, noto come uno dei maestri vetrai più rappresentativi della sua città, è morto all'età di 95 anni. La sua scomparsa è avvenuta a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Seguso è stato riconosciuto come una figura di rilievo nel mondo del vetro, contribuendo con la sua arte e la sua esperienza alla tradizione locale.