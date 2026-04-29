Si è spento a 95 anni l' artista muranese Livio Seguso
L'artista muranese Livio Seguso, noto come uno dei maestri vetrai più rappresentativi della sua città, è morto all'età di 95 anni. La sua scomparsa è avvenuta a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Seguso è stato riconosciuto come una figura di rilievo nel mondo del vetro, contribuendo con la sua arte e la sua esperienza alla tradizione locale.
Si è spento a 95 anni Livio Seguso, storico maestro vetraio muranese, a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Artista riconosciuto a livello internazionale, dopo avere sperimentato sin dalla giovane età le tecniche tradizionali della lavorazione del vetro, avvia una personale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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