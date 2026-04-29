L’attrice, nota per aver partecipato al primo film della serie American Pie, ha aperto un profilo su OnlyFans. Dopo una settimana, i guadagni ottenuti sono stati molto elevati, battendo ogni aspettativa. L’annuncio dell’iscrizione era stato fatto alcuni giorni prima. Questo risultato ha attirato l’attenzione sui numeri raggiunti in breve tempo sulla piattaforma.

Come aveva già annunciato qualche giorno fa, l'attrice, divenuta celebre per la sua partecipazione al primo American Pie, si è iscritta alla nota piattaforma digitale dedicata ai performer Shannon Elizabeth su OnlyFans ha avuto un esordio da record. Il CEO di Creators Inc., Andy Bachman, ha rivelato infatti che la star di American Pie e Scary Movie ha "guadagnato una cifra a sette zeri nella sua prima settimana sulla piattaforma", Alcune fonti hanno poi riferito a Variety che l'attrice avrebbe superato la soglia dei 1.2 milioni di dollari nei primi sette giorni dalla sua iscrizione alla piattaforma. La pagina OnlyFans dell'attrice è stata lanciata solo giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shannon Elizabeth sbarca su OnlyFans: guadagno record dopo una sola settimana

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