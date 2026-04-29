Shakhtar Donetsk-Crystal Palace Conference League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle 21:00 si gioca la prima semifinale della Conference League tra lo Shakhtar Donetsk, allenato da Arda Turan, e il Crystal Palace guidato da Glasner. La partita si svolge in Ucraina e rappresenta il primo confronto tra le due squadre in questa fase del torneo. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già rese note, mentre i pronostici sono ancora aperti.

Primo atto delle semifinali di Conference League con lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan opposto al Crystal Palace di Glasner. Gli Hirnyky tornano in una semifinale europea a 6 anni di distanza dalla semifinale di Europa League persa malamente contro l’Inter. Un ritorno in grande stile considerando il fatto che gli ucraini sono costretti a giocare sempre in trasferta a causa del conflitto russo-ucraino e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAndata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiAndata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Andata semifinali Conference League: guida alle partite; Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace - punteggio in diretta, formazioni probabili e statistiche H2H; PREVIEW | Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace: team news, lineups, predictions (Europa Conference League 30/04); Shakhtar Donetsk - Crystal Palace (Conference League): la cronaca in diretta del match. Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: il gol c’èShakhtar Donetsk-Crystal Palace è la semifinale d'andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Pronostico Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace – 30 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace accende l’attenzione del panorama europeo. Si gioca il 30 Aprile 2026 alle ... news-sports.it Risultati quarti di finale di Conference League: 1) Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk (and.0-3) (rit.2-2) 2) Aek Atene-Rayo Vallecano (and.0-3) (rit.3-1) 3) Strasburgo-Mainz (and.0-2) (rit.4-0) 4) Fiorentina-Crystal Palace (and.0-3) (rit.2-1) - facebook.com facebook