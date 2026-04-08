Il 9 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale di Conference League tra lo Shakhtar Donetsk e l’AZ Alkmaar. La partita si terrà in Ucraina, con le formazioni pronte a scendere in campo per questa fase del torneo. Le squadre sono pronte a sfidarsi in questa gara che apre la serie di incontri decisivi per la qualificazione alle semifinali.

Andata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Gli Hirnyky hanno regolato i polacchi del Lech Poznan agli ottavi vincendo in Polonia con 2 gol di scarto prima di perdere il ritorno di misura giocato sempre in Polonia a Cracovia. Una squadra in piena lotta per il titolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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Orgoglio Bresciano - OGBS. . Carlo Nicolini è forse il bresciano, anzi l'italiano che più è stato vicino a Mircea Lucescu negli ultimi 30 anni... come preparatore prima e vice allenatore poi. Ora abita a Kiev dove è vice allenatore allo Shakhtar Donetsk. @caporob - facebook.com facebook

In Italia con Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, ma anche Rapid e Dinamo Bucarest, Galatasaray, Besiktas, Shakhtar Donetsk (12 anni!), Zenit, Dinamo Kiev, le nazionali della Turchia e della sua Romania. E 37 titoli da mister. Addio a Mircea Lucescu, 80 anni, gr x.com