Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar Conference League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale di Conference League tra lo Shakhtar Donetsk e l’AZ Alkmaar. La partita si terrà in Ucraina, con le formazioni pronte a scendere in campo per questa fase del torneo. Le squadre sono pronte a sfidarsi in questa gara che apre la serie di incontri decisivi per la qualificazione alle semifinali.

Andata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar.  Gli Hirnyky hanno regolato i polacchi del Lech Poznan agli ottavi vincendo in Polonia con 2 gol di scarto prima di perdere il ritorno di misura giocato sempre in Polonia a Cracovia. Una squadra in piena lotta per il titolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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