Sgomberata di nuovo l' ex Sloi di Trento Nord

Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, le forze di polizia, tra cui polizia di Stato, carabinieri e polizia locale di Trento Monte Bondone, sono intervenute per sgomberare nuovamente l’area dell’ex Sloi di Trento Nord. Sul posto sono stati presenti anche personale di una società di vigilanza privata e gli addetti di Dolomiti Ambiente. L’intervento ha portato alla messa in sicurezza dell’area, che era stata oggetto di precedenti operazioni di sgombero.

L’area dell’ex Sloi di Trento Nord è stata sgomberata nella mattinata di mercoledì 29 aprile: sul posto sono arrivate le forze di polizia (polizia di Stato, carabinieri, polizia locale Trento Monte Bondone e personale di una società di vigilanza privata), oltre agli addetti di Dolomiti Ambiente.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Accampamenti all'ex Sloi di Trento, Demattè (FdI): "Superato il limite della decenza"“La situazione delle aree ex Sloi a Trento Nord ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa.