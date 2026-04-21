Accampamenti all' ex Sloi di Trento Demattè FdI | Superato il limite della decenza
In un intervento recentissimo, un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato la condizione delle aree dell’ex Sloi a Trento Nord, affermando che la situazione ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa. La questione riguarda la presenza di accampamenti e condizioni di abbandono che si sono prolungate nel tempo, senza interventi risolutivi da parte delle autorità competenti.
“La situazione delle aree ex Sloi a Trento Nord ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa. È inaccettabile che, a fronte di un sequestro probatorio in vigore dalla fine di novembre 2023, un’area di tale delicatezza ambientale e giudiziaria continui a essere terreno.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Il caso di Johnny Somali in Corea del Sud: lo youtuber che ha superato il limite della decenzaNon sempre è facile approcciarsi a una cultura differente, soprattutto se questa si mostra diametralmente opposta alla nostra.
George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran, il discorso a Cuneo davanti agli studenti: la Nato, il «limite della decenza» e l’errore su Kamala HarrisGeorge Clooney ha parlato davanti a tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, ospite dei Dialoghi sul talento organizzati...