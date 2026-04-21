Accampamenti all' ex Sloi di Trento Demattè FdI | Superato il limite della decenza

In un intervento recentissimo, un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato la condizione delle aree dell’ex Sloi a Trento Nord, affermando che la situazione ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa. La questione riguarda la presenza di accampamenti e condizioni di abbandono che si sono prolungate nel tempo, senza interventi risolutivi da parte delle autorità competenti.