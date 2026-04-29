Sgomberata di nuovo l' ex Sloi di Trento Nord

Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, l’ex area Sloi di Trento Nord è stata oggetto di un nuovo sgombero. Sul luogo sono intervenute diverse forze di polizia, tra cui la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale di Trento Monte Bondone, accompagnate da una società di vigilanza privata. Presenti anche gli addetti di Dolomiti Ambiente per le operazioni di bonifica e gestione dei rifiuti.

L’area dell’ex Sloi di Trento Nord è stata sgomberata nella mattinata di mercoledì 29 aprile: sul posto sono arrivate le forze di polizia (polizia di Stato, carabinieri, polizia locale Trento Monte Bondone e personale di una società di vigilanza privata), oltre agli addetti di Dolomiti Ambiente.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Accampamenti all'ex Sloi di Trento, Demattè (FdI): "Superato il limite della decenza"“La situazione delle aree ex Sloi a Trento Nord ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ? Sgomberata (di nuovo) l'ex Sloi di Trento Nord: trovate baracche e letti di fortuna; Ex Sloi, nuovo sgombero della questura: trovate 14 baracche abusive costruite con materiale precario; Operazione di sgombero e pulizia nell'area ex Sloi: rinvenute 14 baracche e 8 letti di fortuna. Nessuna persona all'interno al momento dell'intervento; Sgombero degli accampamenti abusivi all'Ex Sloi. Sgombero area ex SLOI, Trento, via MaccaniLa Questura di Trento con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Trento-Monte Bondone, con l’ausilio di 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di una squadra del R ... ladigetto.it Sgombero dell'area ex Sloi in via Maccani a TrentoErano stati realizzati otto ripari di fortuna in cui dormivano una decina di persone. Le forze di polizia hanno rimosso tutto ... rainews.it Sgombero da parte delle forze di polizia dell'area ex Sloi in via Maccani a Trento - facebook.com facebook