Sgomberata di nuovo l' ex Sloi di Trento Nord

Da trentotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, l’ex area Sloi di Trento Nord è stata oggetto di un nuovo sgombero. Sul luogo sono intervenute diverse forze di polizia, tra cui la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale di Trento Monte Bondone, accompagnate da una società di vigilanza privata. Presenti anche gli addetti di Dolomiti Ambiente per le operazioni di bonifica e gestione dei rifiuti.

L’area dell’ex Sloi di Trento Nord è stata sgomberata nella mattinata di mercoledì 29 aprile: sul posto sono arrivate le forze di polizia (polizia di Stato, carabinieri, polizia locale Trento Monte Bondone e personale di una società di vigilanza privata), oltre agli addetti di Dolomiti Ambiente.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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