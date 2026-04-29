Il diavolo veste Prada 2 è tra i film più attesi del momento, è inutile negarlo, eppure in Asia è già scoppiato un caso: nel mirino c’è il personaggio di Jin Chao, interpretato da Helen J. Shen, accusato di essere uno stereotipo offensivo delle persone di origine asiatica. È bastato che lo scorso 16 aprile, l’account ufficiale di 20th Century Studios pubblicasse su X una breve clip promozionale dal film per presentare la nuova assistente di Andy Sachs (Anne Hathaway) che subito sono arrivate centinaia di critiche. Nel video di 38 secondi, Jin Chao presenta con un pizzico di impaccio e di comprensibile timore reverenziale le sue credenziali accademiche, snocciolando voti altissimi e capacità artistiche e accademiche fuori dalla norma.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Sembra una presa in giro”: un personaggio di Il diavolo veste Prada 2 fa infuriare l’Asia (e scatta il boicottaggio)

Lei è pronta per Runway. Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema dal 29 Aprile.

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Lei non è reale. Ma sembra più umana di una persona vera. E questa cosa è spaventosa. Chi è: https://fanpa.ge/e1nmG - facebook.com facebook

Mi sembra ovvio. E, come si può vedere anche qui su Twitter, so misurare meglio ogni parola io, tifoso dichiarato, dei soliti noti che ci hanno raccontato il calcio in TV fingendosi imparziali. x.com