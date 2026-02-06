Traffico illecito di cuccioli sull’autostrada A4 | la polizia sequestra 20 cagnolini stipati in un Mercedes proveniente dalla Slovenia Denunciati due uomini

La polizia ha fermato un’auto sulla A4 proveniente dalla Slovenia e ha scoperto 20 cuccioli stipati nel veicolo. Due uomini sono stati denunciati per il traffico illecito di animali. I cuccioli, di razza, erano stipati in condizioni non idonee, e i poliziotti hanno sequestrato il veicolo. La vicenda è sotto investigazione.

La polizia ha ritrovato 20 cuccioli di razza ammassati all’interno di un Mercedes lungo l’ autostrada A4. Come riporta Il Corriere della Sera, gli agenti della polizia stradale di San Donà di Piave (Venezia) hanno intercettato l’ auto proveniente dalla Slovenia, in cui erano nascosti 16 barboncini e 4 volpini, tutti nati da pochi giorni. Il valore complessivo del commercio illegale supererebbe i 30 mila euro. L’autista e il passeggero sono stati denunciati per maltrattamento e traffico illecito di animali da compagnia. Riguardo l’accaduto si è espressa anche Carla Rocchi, presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Traffico illecito di cuccioli sull’autostrada A4: la polizia sequestra 20 cagnolini stipati in un Mercedes proveniente dalla Slovenia. Denunciati due uomini Approfondimenti su A4 TrafficoIllecito Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri Un grave incidente ha paralizzato il traffico sull'Autostrada A4, poco dopo le 17 di giovedì. Asse Mediano: estorsioni con la tecnica del “finto incidente”, due uomini denunciati dalla Polizia di Stato Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver messo in atto estorsioni e truffe agli automobilisti sull’Asse Mediano, utilizzando la tecnica del “finto incidente”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su A4 TrafficoIllecito Argomenti discussi: Traffico illecito di cuccioli sull’A4: Enpa ottiene la confisca di 20 cani. Tutti già assegnati a famiglie; Traffico illecito di cuccioli di razza sull'A4: salvati 20 animali (già assegnati a nuove famiglie); Traffico illecito di animali domestici :: Segnalazione a Venezia; Strappati alle madri e ammassati in auto: salvati venti cuccioli sull’A4. Denunciati due uomini per traffico illecito di animali. Traffico illecito di cuccioli sull’autostrada A4: la polizia sequestra 20 cagnolini stipati in un Mercedes proveniente dalla Slovenia. Denunciati due uominiPolizia intercetta auto dalla Slovenia con 20 cuccioli di razza. I cagnolini sono stati affidati a famiglie selezionate ... ilfattoquotidiano.it Traffico illecito di cuccioli di razza sull’A4: salvati 20 animali (già assegnati a nuove famiglie)L'intervento della Polizia stradale di San Donà di Piave e dell'Enpa: i cuccioli erano trasportati dalla Slovenia in condizioni incompatibili con il loro benessere. Sono stati strappati alle madri a p ... corriere.it Negli ultimi anni il traffico illecito di armi ha conosciuto una trasformazione silenziosa ma profonda. Sempre meno vicoli bui e intermediari fisici, sempre più piattaforme digitali, chat cifrate e marketplace anonimi. Deep web e Telegram sono diventati, secondo facebook In Piemonte cresce il traffico illecito di amici a 4 zampe. Un business ad alto rendimento e a basso rischio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.