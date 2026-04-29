Scuola stop ai posti negati | il Tribunale sanziona l’ufficio reggino

Il Tribunale di Reggio Calabria ha stabilito una sanzione contro l'ufficio scolastico locale per come sono stati gestiti i posti A023. La decisione si basa su un contenzioso riguardante le assegnazioni e le negazioni di posti ai studenti, che ha portato a un intervento giudiziario. La vicenda riguarda specificamente le modalità di distribuzione di alcuni posti disponibili nelle scuole della regione.

? Cosa sapere Il Tribunale di Reggio Calabria sanziona l'ufficio scolastico per la gestione dei posti A023.. La sentenza del 24 marzo 2026 impone il rispetto delle priorità per i docenti di ruolo.. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un docente reggino contro l’Ufficio scolastico della Città metropolitana di Reggio Calabria, sancendo l’illegittimità della gestione dei posti vacanti per la classe di concorso A023 attraverso una sentenza definitiva emessa il 24 marzo 2026. La decisione giudiziaria scava in una gestione amministrativa che ha escluso un docente di ruolo dalle assegnazioni provvisorie, preferendo invece affidare le stesse disponibilità a personale proveniente dai graduatori GPS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, stop ai posti negati: il Tribunale sanziona l’ufficio reggino Notizie correlate Agrigento, il TAR sanziona la Prefettura: stop al silenzio antimafia? Cosa sapere Il TAR di Palermo condanna la Prefettura di Agrigento per il silenzio sulla E. Ersilia Cedro critica i roll?up ANM al Tribunale regginoTensione al Tribunale di Reggio Calabria: la coordinatrice metropolitana di FdI, Ersilia Cedro, critica l’esposizione dei roll-up ANM sul Referendum... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Crollano gli iscritti, un milione di alunni persi in 10 anni. Anief avverte: gli organici non si toccano, alzare l’obbligo scolastico fino a 18 anni, stop posti in deroga su sostegno; Il docente non fa volontariato, il lavoro extra si paga. Castellana (Gilda): stop incarichi gratuiti e autonomia scolastica che ha creato 7.500 regni - VIDEO; Stop al servizio di facilitazione digitale nei Castelli Romani, grave perdita per il territorio, a rischio inclusione e posti di lavoro; Galimberti: Ai giovani è stato tolto il futuro. Andrà tutto bene? No, ma famiglia e scuola possono ancora fare la differenza. Taglio ai posti di potenziamento in Campania: 201 cattedre in meno nonostante il crollo degli alunni. La posizione di ANIEFL’Anief denuncia: le scuole presto in difficoltà per l’offerta formativa e le supplenze. Confermato l’organico di diritto su posto comune, ma i sindacati restano perplessi ... orizzontescuola.it Crollata dopo una giornata campale...mi trovo a leggere a ore piccole questo bell'articolo sulla mia esperienza recente e ad emozionarmi di meravigliaGrazie a Stefania Giosa, una collega del Liceo Classico Piccolomini di Siena, ai ragazzi, alla scuola e all - facebook.com facebook A scuola con una mannaia da macellaio, 14enne minaccia compagno: “Questioni di cuore” x.com