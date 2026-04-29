Una startup californiana ha ottenuto 100 milioni di dollari di finanziamenti per sviluppare un'intelligenza artificiale chiamata Fury, destinata a essere utilizzata nei sistemi d'arma sui campi di battaglia. La società ha annunciato il capitale raccolto, che verrà impiegato per potenziare le capacità del proprio software, senza specificare le modalità di impiego o le applicazioni precise. La notizia segna un passo importante nel settore delle tecnologie militari basate sull'intelligenza artificiale.

?? Cosa sapere La startup Scout raccoglie 100 milioni di dollari per sviluppare l'IA Fury in California. I modelli VLA automatizzeranno le armi e la logistica militare entro il 2027. Cento milioni di dollari sono stati stanziati per il round Series A di Scout, la startup fondata nel 2024 da Coby Adcock e Collin Otis che punta a trasformare l'intelligenza artificiale in un asset fondamentale per i teatri di guerra. L'annuncio, arrivato mercoledì scorso, vede la guida finanziaria di Align Vent .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scout: 100 milioni per l’IA che guida le armi sui campi di battaglia

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