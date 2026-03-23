investe e uccide due donne sulle strisce fermato

Due donne sono morte dopo essere state investite da un'auto a Napoli, nella serata del 22 marzo. L'incidente è accaduto in corso Garibaldi, all'altezza di porta Nolana. Le vittime stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state colpite violentemente da una Mercedes. Dopo l'impatto con le persone, la vettura è poi finita contro alcune auto parcheggiate. Il conducente è stato fermato dalla Polizia locale. Le vittime erano due donne ucraine di 57 e 52 anni. Una è morta subito dopo l'incidente, l'altra è deceduta dopo l'arrivo all'Ospedale del mare. Il conducente dell'auto che le ha investite è un italiano di 34 anni residente a Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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