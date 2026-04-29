Scandicci | bus deviati giovedì 30 aprile Ecco le linee coinvolte

Domani, 30 aprile 2026, tra le 9 e le 16, alcune linee di trasporto pubblico a Scandicci verranno deviate temporaneamente. La deviazione sarà causata dall’abbattimento di un albero in Via Pisana, intervento che coinvolgerà diverse linee di autobus. La circolazione tornerà regolare una volta concluso l’intervento. I dettagli specifici sulle linee interessate non sono stati ancora comunicati.

SCANDICCI (FIRENZE) – Domani, 30 aprile 2026, dalle 9 alle 16 circa, alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni temporanee a causa di un intervento di abbattimento di un albero in Via Pisana. Durante i lavori sarà chiusa al traffico Via Pisana, nel tratto della rotatoria con Via del Parlamento Europeo e Via delle Nazioni Unite, in direzione Lastra a Signa, costringendo a modificare l’itinerario di cinque linee. Le modifiche riguarderanno la linea 15, 72, 83, 94, S3. Nello specifico: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci: bus deviati giovedì 30 aprile. Ecco le linee coinvolte Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati Maltempo, allerta meteo rossa e arancione oggi giovedì 2 aprile: le Regioni coinvolte(Adnkronos) – Una nuova fase di maltempo interesserà gran parte dell’Italia nella giornata di oggi, giovedì 2 aprile, a causa della bassa pressione...