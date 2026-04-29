Scandalo Nicole Minetti | ma allora chi è il maggior colpevole di questa vera e propria farsa all' italiana?

Da ilgiornaleditalia.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo scandalo coinvolge figure pubbliche legate a un caso di presunte irregolarità e comportamenti discutibili. Le indagini proseguono, con accuse che coinvolgono diversi soggetti e ricostruzioni che si susseguono nelle aule di tribunale. Le accuse si concentrano su presunti rapporti illeciti e pratiche poco chiare, mentre l’opinione pubblica attende chiarimenti ufficiali. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte e le autorità giudiziarie.

Sono LORO, sempre più arroccati ed arricchiti nel castello murato, o siamo noi, sempre più proni e imbambolati dagli schiaffoni incamerati da decenni? La parabola di Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia nonché "musa" del BUNGA BUNGA di Silvio Berlusconi, genera dunque un m.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Grazia per Nicole Minetti. Gravi condizioni di un familiare minore.

Video Grazia per Nicole Minetti. Gravi condizioni di un familiare minore.

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