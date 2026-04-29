Negli ultimi dieci anni, più di ventimila persone hanno lasciato la provincia di Savona, secondo i dati disponibili. La regione continua a registrare una bassa percentuale di contratti a tempo indeterminato tra i giovani sotto i 29 anni, che rappresentano appena il 3,9 per cento delle nuove assunzioni. Questa situazione evidenzia una tendenza alla fuga dei giovani e una diffusione di contratti precari.

? Cosa sapere Oltre 20.000 residenti hanno lasciato la provincia di Savona nell'ultimo decennio.. Solo il 3,9% dei nuovi contratti under 29 a Savona è a tempo indeterminato.. Oltre 20.000 residenti hanno abbandonato la provincia di Savona nell’ultimo decennio, lasciando un territorio che oggi vede i giovani sotto i 29 anni rappresentare appena il 13% della popolazione totale, contro un 16% di persone sopra i 75 anni. Il quadro che emerge dalle ultime rilevazioni descrive una realtà in cui lo spopolamento non è una semplice migrazione, ma un vero e proprio svuotamento strutturale. Tra le migliaia di persone che hanno lasciato la provincia, circa 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona si svuota: fuga dei giovani e trappola dei contratti precari

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