Il 29 maggio sarà inaugurata una nuova ciclovia lunga circa 13 chilometri, che collega Sarzana a Marinella. L’opera, dal costo di 13 milioni di euro, si inserisce nella rete ciclabile tirrenica, contribuendo ad ampliarLa rete esistente fino a Roma. La realizzazione di questa infrastruttura mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona, offrendo un collegamento diretto tra i due centri lungo la costa.

? Cosa sapere Il 29 maggio apre la nuova ciclovia di 12,86 chilometri tra Sarzana e Marinella.. L'opera da 13 milioni di euro integra la rete ciclabile tirrenica fino a Roma.. Il 29 maggio prossimo il tratto di ciclovia tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana diventerà finalmente percorribile, segnando la conclusione del lungo percorso di lavori che ha impegnati i tecnici regionali e locali a Castelnuovo Magra. L’annuncio arriva dopo un sopralluogo effettuato sul posto da Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture, accompagnato dalla sindaca di Castelnuovo Magra, Katia Cecchinelli, e dalla prima cittadina di Sarzana, Cristina Ponzanelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana-Marinella: la nuova ciclovia apre il 29 maggio

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