Sanità in tilt caos nei prelievi | Sistema in affanno da mesi

Da mesi si registrano disagi nel sistema sanitario trentino, con code e tensioni crescenti nei punti di prelievo. Recentemente, un consigliere provinciale ha denunciato un nuovo malfunzionamento del sistema informatico dell’ASUIT, che ha contribuito ad aumentare i disservizi. La situazione appare critica e ha causato difficoltà a cittadini e operatori sanitari, evidenziando problemi persistenti nella gestione delle prenotazioni e dei servizi di prelievo.

Nuovi disservizi, code e tensioni nella sanità trentina. A denunciare quanto sta accadendo è il consigliere provinciale Claudio Cia, che punta il dito contro l’ennesimo malfunzionamento del sistema informatico dell’ASUIT. Anche questa mattina, secondo quanto riferito, alcune componenti non.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Prelievi, il nuovo sistema di prenotazioni in tiltMattinata di disagi e proteste, ieri, alla sala d’attesa prelievi dell’ospedale Carlo Urbani dove gli utenti hanno atteso anche un’ora rispetto al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità in tilt, caos nei prelievi: Sistema in affanno da mesi; Sanità trentina nel caos, la salute dei cittadini non può andare in blocco. L'appello di Ora!: Subito chiarezza sui disservizi; Pronto soccorso di Cagliari nel caos, l'allarme dei medici: Sistema in tilt, attese fino a dieci ore; Sanità ligure, lavoratori in piazza contro la riforma: Troppo poco personale e indennità nel caos -. Sanità, caos da prestazioni appropriate. Impiegata Asl: Io non ci capisco nienteLa Federazione dei medici Fimmg chiede a Zingaretti di sospendere l’applicazione del Decreto Appropriatezza: Sta creando nella prima linea del sistema sanitario nazionale e cioè gli studi dei medici ... affaritaliani.it Caos Asl Roma 1, guasto tecnico blocca i laboratori: stop agli esami del sangue pure negli ospedaliUn lunedì nero per la sanità capitolina. Un improvviso guasto tecnico sta mandando in tilt i sistemi della Asl Roma 1, provocando pesanti rallentamenti e il blocco parziale delle attività sanitarie pe ... msn.com Sanità, in Emilia-Romagna 272 nuove apparecchiature ad alta tecnologia già in funzione con i fondi Pnrr Per quanto riguarda l'Aou di Modena si tratta di: 1 acceleratore lineare, 3 angiografi, 3 Tac, 2 mammografi, 15 sistemi radiologici, 2 ecografi. Per l'Ausl di - facebook.com facebook Sanità, muro contro muro in viale Aldo Moro: "Numeri impietosi" x.com