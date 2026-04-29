Il 29 aprile, Samsung ha rilasciato un secondo aggiornamento di sicurezza per le serie Galaxy S25 e S26. L'aggiornamento viene distribuito tramite canali ufficiali e riguarda specificamente dispositivi di queste due serie. La notifica di aggiornamento appare sui telefoni compatibili, che riceveranno l'installazione in modo automatizzato o manuale. La versione del firmware viene aggiornata e vengono corretti eventuali problemi di sicurezza segnalati in precedenza.

? Cosa sapere Samsung distribuisce il 29 aprile un secondo aggiornamento di sicurezza per serie Galaxy S25 e S26.. Il rilascio straordinario delle build AZDG e BZCL corregge vulnerabilità critiche del sistema operativo.. Samsung ha avviato la distribuzione di un secondo pacchetto di aggiornamenti di sicurezza per i modelli Galaxy proprio questo mercoledì 29 aprile, sorprendendo gli utenti che avevano già ricevuto il rilascio mensile nelle prime settimane del mese. La mossa dell’azienda coreana rompe lo schema abituale della pianificazione software, portando sul mercato build diverse da quelle precedentemente installate. Mentre all’inizio di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung sorprende i Galaxy: arriva un secondo aggiornamento urgente

Samsung November Update - Starting to Roll Out on These Devices

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