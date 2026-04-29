Samira Lui ferma il sì | la carriera passa prima del matrimonio

Samira Lui ha annunciato di aver deciso di rimandare le nozze con Luigi Punzo, preferendo concentrare le sue energie sulla carriera. La decisione arriva in un momento in cui entrambi sono impegnati in progetti lavorativi e opportunità professionali. La coppia aveva pianificato di sposarsi, ma ha scelto di posticipare l’evento per dedicarsi completamente ai loro obiettivi lavorativi. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per il matrimonio.

? Cosa sapere Samira Lui posticipa le nozze con Luigi Punzo per dare priorità agli impegni professionali.. La conduttrice di La Ruota della Fortuna punta alla stabilità lavorativa prima del matrimonio.. La ventottenne Samira Lui ha comunicato la decisione di posticipare le nozze con Luigi Punzo per dare priorità ai propri impegni professionali, confermando però la solidità del legame iniziato nel 2018. La showgirl, protagonista della conduzione de La Ruota della Fortuna su Canale 5, ha chiarito i motivi che la spingono a rimandare il grande passo. Nonostante l’amore profondo per il compagno, la necessità di concentrarsi su nuovi traguardi lavorativi ha preso il sopravvento sulla pianificazione del matrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samira Lui ferma il sì: la carriera passa prima del matrimonio IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Samira Lui: il segreto del successo tra carriera e amore veroSamira Lui racconta il consolidamento della sua carriera nel settore dell’intrattenimento e la profondità del legame sentimentale con Luigi, nato... La Ruota della Fortuna, Samira Lui lancia un messaggio al suo Luigi: “Sono pronta al matrimonio”Le puntate de La Ruota della Fortuna iniziano sempre in maniera molto energica, con Gerry Scotti che tenta in tutti i modi di attrarre il pubblico da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 21 aprile: stop per Gerry e Samira; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stregato dal campione: Bello come quell'attore. Ma deve dargli una notizia terribile; Perchè La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 21 aprile?; Samira Lui madrina dell'Udinese. Giro di campo prima del Parma: Questa è casa mia. Samira Lui e le nozze rimandate con Luigi Punzo. Lei svela i motiviSamira Lui torna a parlare delle nozze rimandate con Luigi Punzo e svela i motivi della sua scelta. La showgirl e volto de La Ruota della Fortuna ha infatti deciso di mettere in pausa, almeno per ora, ... dilei.it Samira Lui in crisi con Luigi Punzo? La showgirl smentisce e afferma E' l'uomo della mia vitaSamira Lui, volto noto della TV, smentisce i gossip sul rapporto con Luigi Punzo: nessuna crisi, solo priorità al lavoro e privacy. serial.everyeye.it «Viva Napoli! » Così Gerry Scotti ha accolto Samira Lui dopo il suo nuovo stacchetto a La Ruota della Fortuna nella puntata di lunedì 27 aprile. La settimana è partita con il consueto entusiasmo: Gerry, come fa spesso, ha provato a imitare i movimenti della col - facebook.com facebook