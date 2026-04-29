Salvini e il caro carburanti | Si rischia il taglio dei voli a maggio finiscono le scorte Interverremo con più risorse

Il ministro dell’interno è intervenuto alla Camera durante un question time dedicato al caro carburanti, in un clima di tensione. Ha affermato che a maggio potrebbero terminare le scorte di carburante e ha annunciato che il governo interverrà con più risorse. La discussione si svolge in un contesto internazionale complesso e con posizioni diverse all’interno della maggioranza di governo sul modo di gestire l’emergenza energia.

Il ministro Matteo Salvini si presenta alla Camera per un question time focalizzato sul caro carburanti, in un clima evidentemente teso, sia dal punto di vista internazionale sia per la maggioranza di governo che, sul come fronteggiare l’emergenza energia ha posizioni a dir poco variegati. E dice subito la sua, rispondendo a quattro question time diversi, tutti sul tema voli: «Alla luce della crisi a Hormuz, è garantita l’operatività dei voli per tutto maggio. Voglio essere chiaro – sottolinea – non siamo davanti ad una emergenza che mette a rischio la continuità dei voli». Ma senza greggio, almeno da raffinare, per l’Italia diventerà complicato far fronte alla crisi, dice il ministro dei Trasporti.🔗 Leggi su Open.online

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