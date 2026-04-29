Saluto Vittorio Emanuele Parsi una mia vecchia conoscenza dirò così | Tiziana Panella intervista il marito a Tagadà

Da ilfattoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione “Tagadà” su La7, la conduttrice Tiziana Panella ha annunciato la presenza in studio del suo marito, il politologo e docente universitario specializzato in relazioni internazionali. Panella ha salutato l’intervistato, definendolo come una “vecchia conoscenza”, e ha fatto riferimento a un commento del periodo della pandemia, in cui si parlava di “affetto stabile”. La discussione si è concentrata sulla presenza dell’accademico nel programma.

“ Saluto Vittorio Emanuele Parsi, una mia vecchia conoscenza dirò così. Al tempo del Covid si diceva affetto stabile”, Tiziana Panella annuncia con queste poche parole la presenza in studio a “ Tagadà ” su La7 del politologo e docente di relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano. È l’unico riferimento indiretto alla vita privata della conduttrice e del suo ospite, presente in studio nella puntata del 27 aprile per pubblicizzare il libro “ Contro gli Imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale “. Panella e Parsi sono legati sentimentalmente dal 2022, pochi mesi dopo la loro conoscenza il professore era stato colpito da una grave dissezione aortica che lo aveva portato in coma, a cui aveva fatto seguito un lungo percorso di riabilitazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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