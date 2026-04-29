Sala scommesse chiusa il Tar annulla la sospensione | Dubbi sui presupposti

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha deciso di sospendere la chiusura temporanea di una sala scommesse disposta dalla Questura di Arezzo. La decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato dalla società proprietaria dell’attività, che ha contestato il provvedimento. I giudici hanno motivato la sospensione con la presenza di dubbi sui presupposti legali che avevano portato alla chiusura.

Il Tar della Toscana ha sospeso il provvedimento con cui la Questura di Arezzo aveva disposto la chiusura temporanea di una sala scommesse, accogliendo il ricorso presentato dalla società che gestisce l’attività.A dare la notizia è Agipronews. La causa riguarda la sospensione per 15 giorni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il Tar annulla la sospensione di un centro scommesse: "Non è colpa dei gestori"Lucca, 2 marzo 2026 - Niente stop, niente sigilli: il Tar Toscana ribalta la decisione della Questura di Lucca e annulla la sospensione di quindici... Sala scommesse chiusa: 15 giorni di sospensione per sicurezza pubblicaUna sala scommesse nel cuore di Arezzo ha la sua licenza sospesa per quindici giorni a seguito di un intervento diretto della Questura. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guidonia Montecelio, minorenni nella sala scommesse: scatta la chiusura del locale; Napoli, il Tar conferma la decisione della Questura: sala scommesse resta chiusa perché troppo vicina a una chiesa; Minori alle slot machine: scatta la chiusura per una nota sala scommesse; Tivoli, minori nella sala scommesse: il Questore ordina la chiusura del locale. Arezzo, il Tar Toscana annulla la chiusura della sala scommesse ordinata dal QuestoreIl Tar Toscana - secondo l' Agipro, agenzia di stampa giochi e scommesse - ha sospeso il provvedimento con cui la Questura di Arezzo aveva disposto lo scorso 3 aprile la chiusura temporanea di una ... corrierediarezzo.it Chiusa sala scommesse, è troppo vicina alla chiesaAlla base della decisione c’è la violazione della normativa regionale del 2020 ... ilfattovesuviano.it I controlli straordinari dei carabinieri di Gioia Tauro sono stati estesi a tutta l’area della Piana. Scoperti anche minori in una sala scommesse - facebook.com facebook Gambizzato in strada vicino Roma, è il cugino di un boss albanese. Agguato a Velletri, il 40enne è titolare di una sala scommesse. 'Sorpreso alle spalle' #ANSA x.com