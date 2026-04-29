Sacile in lutto per Susan Kovarik insegnante e imprenditrice scomparsa a 44 anni

Sacile si stringe attorno alla perdita di una donna di 44 anni, nota come insegnante, interprete e imprenditrice, che è venuta a mancare dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, conoscenti e cittadini della comunità. La vittima era molto conosciuta nel paese e le sue attività professionali avevano lasciato un segno tra chi l’aveva incontrata.

Sacile piange Susan Kovarik, insegnante, interprete e imprenditrice scomparsa a 44 anni dopo una lunga malattia. La donna si è spenta in ospedale dopo un peggioramento delle condizioni di salute avvenuto poco prima di Pasqua.Nata il 18 ottobre 1981, Kovarik era conosciuta tra Sacile e il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Chiara Benatti morta a 44 anni: nuovo lutto per la famigliaGuastalla (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 – È stata vinta da una malattia scoperta a fine estate, che l’ha tolta agli affetti familiari. Musica italiana in lutto, vinto da un terribile male a soli 44 anniLa notizia si è diffusa nelle prime ore del mattino, lasciando sgomenti amici, colleghi e appassionati di musica. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Suor Giannamaria, muore a 86 anni la caposala dell'ospedale civile; Susan Kovarik vinta dal male a 44 anni tra scuola, famiglia e impresa. Susan Kovarik vinta dal male a 44 anni tra scuola, famiglia e impresaSACILE - La comunità di Sacile piange Susan Kovarik, insegnante, interprete e imprenditrice scomparsa a 44 anni dopo una lunga malattia. La donna si è spenta lunedì in ospedale, dove era ricoverata da ... nordest24.it Susan Kovarik stroncata dalla malattia a 44 anni, la stessa della mamma Emilia morta nel 2024: aveva aperto un asilo bilingueSACILE (PORDENONE) - Da 5 anni combatteva contro la malattia, la stessa che si era portata via mamma Emilia. A momenti le cure cui si era sottoposta sembravano averne avuto ragione, ma ... ilgazzettino.it Famiglia e impresa, Susan Kovarik vinta dal male a 44 anni - facebook.com facebook