Rufus 4.14 rivoluziona Windows | installazione automatica e addio bloatware

È stata rilasciata la versione beta di Rufus 4.14, uno strumento utilizzato per creare supporti di avvio per sistemi operativi Windows. La nuova versione introduce la possibilità di installare Windows in modo automatico, eliminando la necessità di interventi manuali durante il processo. Inoltre, il software riduce la presenza di programmi indesiderati, comunemente chiamati bloatware, durante l'installazione. La novità è stata comunicata da uno sviluppatore tramite il suo sito ufficiale.

? Cosa sapere Pete Batard rilascia la versione beta di Rufus 4.14 per l'installazione automatica di Windows.. Il software rimuove componenti Microsoft come Teams e Copilot durante la configurazione iniziale.. Con il rilascio della versione beta di Rufus 4.14, Pete Batard trasforma lo storico strumento per chiavette USB in un sistema capace di gestire l’intero processo di installazione di Windows, sottraendo il controllo del setup all’azienda produttrice. La nuova release non si limita più a preparare i supporti di avvio, ma introduce funzioni che ridisegnano radicalmente l’esperienza dell’utente durante la configurazione del sistema operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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