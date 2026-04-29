Ruba il portafoglio a un’anziana | arrestata

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio, in via Dante, una donna è stata arrestata dalla polizia locale dopo aver rubato il portafoglio a un’anziana. La scena si è svolta intorno alle 14, mentre un gruppo di turisti si dirigeva verso il Castello Sforzesco. La donna, successivamente identificata, è stata fermata sul posto e portata in caserma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Una borseggiatrice in azione è stata bloccata dalla polizia locale domenica pomeriggio in via Dante. Attorno alle 14, una comitiva di turisti stava camminando verso il Castello sforzesco quando a un certo punto una donna, che poi è stata identificata in D.H., ventenne nata in Bosnia, si è mescolata al gruppo accodandosi a una donna di 86 anni. Ma a osservarla pochi metri più in là c’erano gli agenti. Nascondendo il braccio con una giacca, la donna è riuscita a sfilare il portafoglio all’anziana contenente soldi in contanti, carte, e documenti di identità. A quel punto i ghisa dell’unità operativa sono intervenuti e hanno bloccato la donna che è stata arrestata per furto aggravato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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