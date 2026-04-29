Ruba il portafoglio a un’anziana | arrestata

Domenica pomeriggio, in via Dante, una donna è stata arrestata dalla polizia locale dopo aver rubato il portafoglio a un’anziana. La scena si è svolta intorno alle 14, mentre un gruppo di turisti si dirigeva verso il Castello Sforzesco. La donna, successivamente identificata, è stata fermata sul posto e portata in caserma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Una borseggiatrice in azione è stata bloccata dalla polizia locale domenica pomeriggio in via Dante. Attorno alle 14, una comitiva di turisti stava camminando verso il Castello sforzesco quando a un certo punto una donna, che poi è stata identificata in D.H., ventenne nata in Bosnia, si è mescolata al gruppo accodandosi a una donna di 86 anni. Ma a osservarla pochi metri più in là c’erano gli agenti. Nascondendo il braccio con una giacca, la donna è riuscita a sfilare il portafoglio all’anziana contenente soldi in contanti, carte, e documenti di identità. A quel punto i ghisa dell’unità operativa sono intervenuti e hanno bloccato la donna che è stata arrestata per furto aggravato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruba il portafoglio a un’anziana: arrestata The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Ruba il portafoglio a una donna disabile: ragazza arrestata al supermercato Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ruba il portafoglio a un’anziana: arrestata; Legnago, ruba un portafoglio ad una cliente al supermercato e l’aggredisce: arrestato; Ruba un portafoglio, denunciato un classe 2007; Ruba il portafoglio a una cliente disabile: arrestata 26enne. Ruba il portafoglio a un’anziana: arrestataUna borseggiatrice in azione è stata bloccata dalla polizia locale domenica pomeriggio in via Dante. Attorno alle 14, una ... ilgiorno.it In attesa del proprio turno per il colloquio di lavoro, ruba il portafoglio a una dipendente: denunciataUna 50enne è stata rintracciata dai carabinieri di Mezzano dopo aver sottratto 200 euro in contanti e carte di credito ... ravennaedintorni.it RUBA UN CAMION E POI PERDE LA VITA, GETTANDOSI DAL MEZZO PER SFUGGIRE ALLA POLIZIA AOSTA. Un uomo ha perso la vita vicino a Cha, nella notte tra il 27 e 28 aprile, mentre stava cercando di sfuggire alla polizia dopo il furto di un camion. Da - facebook.com facebook Quando un ricercatore @ENEAOfficial non sa come funziona la termodinamica, forse ruba lo stipendio. x.com