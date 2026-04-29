Rottamazione quinquies proroga fino a luglio 2026 ma non per tutti | le scadenze

La data limite del 30 aprile 2026 per presentare domanda di adesione alla rottamazione quinquies si avvicina, ma le regole precise non sono ancora state chiarite. La proroga fino a luglio 2026 è prevista, anche se non per tutti i contribuenti. Le disposizioni attuali indicano che alcuni soggetti potranno usufruirne, mentre altre categorie potrebbero rimanere escluse. La normativa resta in fase di definizione e potrebbero esserci variazioni.

La scadenza del 30 aprile 2026 per presentare domanda di adesione alla rottamazione quinquies si avvicina, ma il quadro normativo resta tutt’altro che definito. Da un lato, il Parlamento sta lavorando a una possibile proroga generalizzata dei termini. Dall’altro, è già previsto uno slittamento ufficiale di tre mesi, riservato però a una platea molto ristretta di contribuenti colpiti da eventi meteorologici eccezionali. Cos’è la rottamazione quinquies. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, la rottamazione quinquies consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 versando solo la quota capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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