Rossella Erra sulla maternità | Cure umilianti e senso di colpa ogni test negativo era un fallimento

Rossella Erra, nota opinionista e partecipante di uno show televisivo, ha condiviso il suo percorso personale verso la maternità, sottolineando le difficoltà incontrate. Ha descritto le cure umilianti e il senso di colpa legato ai tentativi falliti di concepire, commentando che ogni test negativo rappresentava una sconfitta. Ha inoltre evidenziato come spesso si sottovalutino gli aspetti psicologici di questa esperienza.

Rossella Erra, opinionista e volto di Ballando con le Stelle, ha raccontato il difficile percorso affrontato per restare incinta della figlia Beatrice: "Si parla troppo poco degli aspetti psicologici, mi sentivo in difetto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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