Roseto Valfortore | strade bloccate e turismo fermo crisi economica

A Roseto Valfortore le strade sono rimaste bloccate a seguito delle abbondanti piogge di inizio aprile, causando disagi alle abitazioni e alle attività locali. La chiusura delle vie di collegamento ha portato a una significativa diminuzione delle visite e delle prenotazioni nella zona dei Monti Dauni. La situazione ha influito negativamente sull’economia locale, che già aveva risentito delle difficoltà legate al maltempo.

? Cosa sapere Strade bloccate a Roseto Valfortore dopo il maltempo di inizio aprile.. Il calo della viabilità ferma il turismo e le prenotazioni nei Monti Dauni.. Le strade bloccate e l’isolamento forzato hanno svuotato le case vacanza di Roseto Valfortore, trasformando il weekend del 25 aprile in un fallimento commerciale per l’economia locale dei Monti Dauni. Meno di un mese dopo i danni causati dal maltempo, il borgo vive una paralisi che colpisce direttamente i ristoratori e i gestori di bed & breakfast. La stagione turistica, che dovrebbe essere nel pieno del movimento, si trova invece davanti a locali vuoti e portafogli deserti. Il motivo è tangibile: l’impossibilità di raggiungere facilmente il paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto Valfortore: strade bloccate e turismo fermo, crisi economica Notizie correlate Roseto Valfortore ancora isolata: attiva una postazione fissa del 118, da martedì lavori tampone sulle stradeIndividuata nella viabilità di servizio interna a un parco eolico una prima soluzione per ripristinare i collegamenti interrotti. Roseto Valfortore isolata: via libera al parco eolico per sbloccare iIl comune di Roseto Valfortore, situato nella provincia di Foggia, affronta le conseguenze del maltempo che ha colpito la Puglia durante la scorsa... Altri aggiornamenti Si parla di: Roseto Valfortore ancora isolata dopo le frane: Economia in ginocchio, serve viabilità sicura; Cicloturistica Gravel Fusion Bike, tra borghi e natura dei Monti Dauni. Strada crollata, il comune di Roseto Valfortore isolatoSul posto oggi la Protezione civile per i rilievi. Sono 15 le strade chiuse nella provincia a causa dei crolli per il maltempo, fa sapere il presidente della provincia Nobiletti. Sotto osservazione la ... rainews.it