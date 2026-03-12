Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 marzo 2026 | Rosa nota l’intesa tra Valeria e Marcello

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 12 marzo 2026, Rosa osserva l’interazione tra Valeria e Marcello. La puntata viene trasmessa alle 16 e segue le vicende dei personaggi nel corso della giornata. I telespettatori possono seguire le dinamiche tra i protagonisti e le loro relazioni, mentre la storia si sviluppa nell’arco di quell’appuntamento quotidiano.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Irene non è ancora pronta a perdonare Cesare, intanto Johnny penserà di reprimere ancora i suoi sentimenti e di farsi da parte. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 marzo 2026: Umberto riceve una telefonata preoccupante, Ettore e Greta hanno un nuovo piano Ciro chiederà scusa ad Ivana per il suo atteggiamento freddo e distaccato, poi la convincerà a diventare la nuova cuoca della Caffetteria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

