Romano | Lewandowski? Milan diviso internamente ecco perchè

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha recentemente commentato la situazione interna del Milan, sottolineando come ci siano divisioni tra i membri della squadra. Romano ha anche fatto riferimento alle trattative in corso e alle possibili mosse del club per il mercato estivo, senza fornire dettagli specifici sui nomi coinvolti. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulle dinamiche interne e sulle strategie adottate dal club in vista delle prossime stagioni.

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha voluto rivelare alcuni retroscena legati alla presenza dell'agente di Robert Lewandowski a San Siro in occasione di Milan-Juventus. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato, le voci legate all'agente non erano veritiere. "È stato scritto che a San Siro per Milan-Juventus ci fosse Pini Zahavi, l'agente di Lewandowski. Con massimo rispetto, posso dirvi che l'agente non era a Milano questo weekend. Zahavi è fuori dall'Europa in questo momento, quindi il futuro di Lewandowski non è un discorso che ha portato avanti in questo weekend, sarà però presto in Italia. Non era a San Siro per Milan-Juventus ma questa potrebbe essere la partita tutta italiana per il futuro del polacco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Romano: “Lewandowski? Milan diviso internamente, ecco perchè” Notizie correlate Calciomercato Milan, Romano: “Ecco l’unico modo per vedere Lewandowski in Italia”Robert Lewandoswki, centravanti del Barcellona ed ex Bayern Monaco, come sappiamo tutti, è in scadenza di contratto con il club spagnolo. Lewandowski, sarà Milan o Juventus? Romano fa chiarezza: “Ecco l’opzione più forte”Tanto il Milan quanto la Juventus, in vista della stagione 2026-2027, hanno come obiettivo di mercato il centravanti polacco Robert Lewandowski. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Milan obiettivo Lewandowski | giocatore in Italia è sfida alla Juve. Romano smentisce la presenza dell'agente di Lewandowski per Milan-Juve: Presto arriverà a MilanoNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su diverse questioni importanti, come il futuro dell'ex Milan ... milannews.it Milan, arriva la conferma di Romano: Succederà prestoArriva la novità di Fabrizio Romano sul Milan, che racconta di uno scenario che può essere favorevole ai rossoneri. spaziomilan.it