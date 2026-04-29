Romandia shock Godon | Pogacar crolla e arriva quinto nel prologo

Dorian Godon ha vinto il prologo di 3,2 chilometri al Giro di Romandia, disputato mercoledì 29 aprile. Tadej Pogacar si è classificato quinto, distanziato dai primi in classifica generale. La gara ha visto un risultato inaspettato per il ciclista sloveno, che ha subito un calo rispetto alle aspettative iniziali. La corsa prosegue con la prima tappa e i corridori sono già impegnati in un percorso che promette ancora sorprese.

? Cosa sapere Dorian Godon vince il prologo di 3,2 km al Giro di Romandia mercoledì 29 aprile.. Tadej Pogacar chiude al quinto posto con distacco dai leader della classifica generale.. Dorian Godon trionfa nel prologo di 3,2 chilometri a Villars-sur-Glâne mercoledì 29 aprile 2026, lasciando Tadej Pogacar al quinto posto in una giornata segnata dal successo francese alla 79ª edizione del Giro di Romandia. Il talento della Ineos Grenadiers ha tagliato il traguardo con un cronometro di 3:35.12, mantenendo una velocità media di 52.9 kmh nonostante la pendenza del tratto finale. Per il classe 1996 si tratta del quarto successo stagionale, ottenuto indossando la nuova divisa ufficiale del team.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romandia, shock Godon: Pogacar crolla e arriva quinto nel prologo Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si aggiudica il prologo iniziale. Pogacar è ‘solo’ quinto Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1? Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Giro di Romandia 2026: Godon vince il prologo, Pogacar solo quinto a Villars-sur-Glâne. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si aggiudica il prologo iniziale. Pogacar è ‘solo’ quintoTadej Pogacar non vince, ed è già una sorpresa. Si apre nel segno della Francia l'edizione numero 79 del Giro di Romandia: nel prologo iniziale di 3,2 ... oasport.it