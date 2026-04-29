A Roma, torna in campo Koné, mentre l’allenatore Gasperini opta per un tridente offensivo contro la squadra avversaria. La squadra capitolina si trova in una fase cruciale di campionato, con l’obiettivo di mantenere la qualificazione alla prossima Champions League e allo stesso tempo evitare di retrocedere in Conference League. Le decisioni tattiche e le formazioni scelte influiranno sui risultati nelle prossime partite.

La corsa della Roma verso un piazzamento nella prossima Champions League entra nella sua fase più delicata, con l’obbligo di evitare pericolosi declassamenti in Conference League. Il tecnico Gian Piero Gasperini, dopo aver concesso quarantotto ore di riposo ai suoi, ha fissato per il pomeriggio di oggi il raduno a Trigoria per iniziare la preparazione tattica in vista del posticipo di lunedì sera contro la Fiorentina. La sfida dell’Olimpico rappresenta il penultimo atto casalingo di una stagione che non ammette più passi falsi, specialmente ora che il navigatore giallorosso ha già impostato le coordinate per le rotte europee più prestigiose. Le notizie che filtrano dal centro sportivo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sono decisamente incoraggianti sul fronte dell’infermeria.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, riecco Koné: Gasperini lancia il tridente anti-Viola

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