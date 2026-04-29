Lunedì sera all’Olimpico si gioca il posticipo della 35ª giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina. La partita, che si svolge in un impianto quasi tutto esaurito, vedrà le due squadre affrontarsi con obiettivi diversi. La Roma conclude il turno di campionato, mentre la Fiorentina arriva con l’intento di ottenere punti importanti. La sfida rappresenta un momento di rilievo per entrambe, in un clima di attesa crescente.

La Roma è chiamata a chiudere i lavori del 35esimo turno di Serie A col posticipo del lunedì. La Fiorentina di Vanoli sarà ospite dell’Olimpico, per una partita dai significati diversi per le due squadre, ma in entrambi i casi da maneggiare con cura. La Viola vuole tornare alla vittoria dopo il calo segnalato dai pareggi contro Lecce e Sassuolo, ma la Roma ha altrettanto bisogno di spuntarla per rimanere attaccata al treno Champions League. Il fischio di inizio è fissato a lunedì 4 maggio alle 20.45: già ha risposto presente il pubblico giallorosso che, nonostante il giorno feriale, ci tiene a spingere i ragazzi verso la vittoria. Ennesimo sold out.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, Olimpico verso il sold out per il posticipo del lunedì

Tifosi della Roma e della Fiorentina si affrontano in autostrada #ansa #news

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