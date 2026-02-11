FOCUS – Xabier Ferrazzi | Dal titolo mondiale junior all’élite europea | il K1 azzurro che cresce

Dal titolo mondiale junior all’élite europea, Xabier Ferrazzi sta facendo passi da gigante. Dopo aver vinto il titolo mondiale tra i junior, il giovane canoista italiano si sta già spostando verso i livelli più alti della disciplina, confrontandosi con i migliori europei. La sua crescita è evidente e in poche stagioni si è affermato come uno dei talenti più promettenti della canoa slalom nazionale.

Cosa accadde il 7 febbraio? La storia della F1 raccontata da Beatrice Frangione Intervista a Xabier Ferrazzi, uno dei talenti più interessanti della canoa slalom italiana, protagonista di una crescita rapidissima tra settore giovanile e circuito senior. Dopo l’oro ai Mondiali Junior 2023 nel K1, Xabier si è affermato anche tra i grandi: 7° nella classifica generale di Coppa del Mondo 2024 e 4° agli Europei 2025, a un passo dal podio continentale. VoetterOberhofer guidano la prima manche del doppio femminile. Tedesche ad un soffio L’Italia sogna in grande sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – Xabier Ferrazzi | Dal titolo mondiale junior all’élite europea: il K1 azzurro che cresce Approfondimenti su Xabier Ferrazzi Dal vivaio d’oro azzurro all’élite: Alessandro Fanizza e Francesca Scola a Volley Night Nella puntata di Volley Night di questa settimana, Alessandro Fanizza e Francesca Scola si confrontano su temi attuali del volley italiano. Videomaker del GRO Sub Catania ricevuti dal sindaco Trantino dopo il titolo mondiale Il sindaco Enrico Trantino ha incontrato a Palazzo degli Elefanti il team del GRO Sub Catania, fresco di vittoria al Campionato Mondiale di Video Subacqueo 2025. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. FOCUS – Xabier Ferrazzi | Dal titolo mondiale junior all’élite europea: il K1 azzurro che cresce Enrico Spada. . Intervista a Xabier Ferrazzi, uno dei talenti più interessanti della canoa slalom italiana, protagonista di una crescita rapidissima tra settore giovanile e circuito senior. Dopo l’oro ai Mondiali Junior 2023 nel K1, Xabier si è affermato anche tra i gr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.