Durante una partita allo stadio Meazza, un dirigente è stato ascoltato in registrazioni che rivelano conversazioni riguardanti presunte designazioni arbitrali favorevoli all’Inter nella sfida contro il Napoli della passata stagione. Le intercettazioni sono state rese pubbliche e riguardano discussioni tra il dirigente e altre persone presenti. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, con diverse reazioni sulla legittimità delle affermazioni contenute nei file audio.

Gianluca Rocchi è stato intercettato allo stadio Meazza mentre discuteva presunte designazioni arbitrali favorevoli all’ Inter nella lotta scudetto col Napoli della scorsa stagione. Rocchi a San Siro: l’intercettazione ambientale che incastra il designatore. La Procura di Milano dispone di una registrazione ambientale catturata durante Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia del 2 aprile 2025. In quella conversazione, Rocchi parla con due-tre persone delle designazioni di Colombo e Doveri. Stando a quanto riportato da Fanpage, secondo l’accusa del PM Maurizio Ascione, il designatore avrebbe combinato gli arbitraggi per favorire i nerazzurri nel finale di campionato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rocchi intercettato a San Siro, Inter favorita sul Napoli? Spuntano nuovi audio

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