Salame a cascate l' escursione di Irpiniavventura che celebra natura e gastronomia

Domenica 22 Febbraio 2026 si terrà un evento speciale dalle 09:00 alle 16:30, con punto d'incontro fissato alle ore 09:00 presso il Bar Cardinal's Coffe a Mugnano del Cardinale (AV). Sarà possibile lasciare l'auto nel parcheggio non custodito situato all'inizio del sentiero.Il contributo richiesto per partecipare è di € 20 per i tesserati e € 25 per i soci, a copertura delle spese organizzative. I posti disponibili sono attualmente 11 su 25. Si consiglia di prenotare il prima possibile per assicurarsi la partecipazione a questa esperienza unica. Domenica 22 Febbraio 2026 dalle 09:00 alle 16:30 si svolgerà un evento esclusivo pensato per offrire un'esperienza indimenticabile ai partecipanti.

Il 4 gennaio 2026 si svolgerà un'escursione guidata sul Sentiero delle Sirenuse, situato a Torca, frazione di Massa Lubrense (NA).

Domenica, scopri il Monte Tifata con un'escursione guidata organizzata da Irpiniavventura.

