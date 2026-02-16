Salame a cascate l' escursione di Irpiniavventura che celebra natura e gastronomia

Da avellinotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 Febbraio 2026 si terrà un evento speciale dalle 09:00 alle 16:30, con punto d’incontro fissato alle ore 09:00 presso il Bar Cardinal’s Coffe a Mugnano del Cardinale (AV). Sarà possibile lasciare l’auto nel parcheggio non custodito situato all’inizio del sentiero.Il contributo richiesto per partecipare è di € 20 per i tesserati e € 25 per i soci, a copertura delle spese organizzative. I posti disponibili sono attualmente 11 su 25. Si consiglia di prenotare il prima possibile per assicurarsi la partecipazione a questa esperienza unica. Domenica 22 Febbraio 2026 dalle 09:00 alle 16:30 si svolgerà un evento esclusivo pensato per offrire un'esperienza indimenticabile ai partecipanti.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

