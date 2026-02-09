Conto corrente di quanto sono aumentate le operazioni bancarie e come risparmiare nel 2026

Negli ultimi mesi, sono aumentate le operazioni bancarie sui conti correnti. Molti clienti si sono accorti che il costo del conto dipende meno dalla banca e più dal modo in cui gestiscono le proprie finanze. Per risparmiare nel 2026, bisogna fare attenzione alle operazioni che si effettuano e valutare bene le tariffe applicate dalla propria banca.

Oggi il costo del conto corrente dipende sempre meno dalla banca scelta e sempre di più da come lo si usa. Le operazioni in filiale, come bonifici ordinari e istantanei, prelievi e altri tipi di operazioni, diventano sempre più care, il digitale viene premiato e risparmiare è possibile solo per chi controlla davvero le condizioni del proprio conto.🔗 Leggi su Fanpage.it

