Conto corrente di quanto sono aumentate le operazioni bancarie e come risparmiare nel 2026

Negli ultimi mesi, sono aumentate le operazioni bancarie sui conti correnti. Molti clienti si sono accorti che il costo del conto dipende meno dalla banca e più dal modo in cui gestiscono le proprie finanze. Per risparmiare nel 2026, bisogna fare attenzione alle operazioni che si effettuano e valutare bene le tariffe applicate dalla propria banca.

Oggi il costo del conto corrente dipende sempre meno dalla banca scelta e sempre di più da come lo si usa. Le operazioni in filiale, come bonifici ordinari e istantanei, prelievi e altri tipi di operazioni, diventano sempre più care, il digitale viene premiato e risparmiare è possibile solo per chi controlla davvero le condizioni del proprio conto.

Verifica delle condizioni bancarie del conto corrente: Confartigianato propone un nuovo servizio

Come risparmiare con un conto corrente online

Argomenti discussi: Domiciliazione Bancaria Bollette: Guida Completa 2026; PRESTITI E MUTUI, SILEONI A TG2 ITALIA EUROPA; Antiriciclaggio e furto d’identità nei rapporti bancari - DB; Borseggiatori 2.0 a Napoli, un Pos nascosto in tasca per rubare soldi dal conto corrente sfiorando i bancomat che la gente ha in tasca.

Come aprire un conto BancoPosta online e in ufficio postale: il costoSopri come aprire il conto BancoPosta online con Spid o in ufficio postale e quali documenti servono per ottenere il miglior canone possibile con condizioni premianti ... quifinanza.it

