Ripescaggio Italia ai Mondiali Gravina | Mi sembra idea fantasiosa e vergognosa

Il presidente della federazione calcistica ha commentato con durezza la proposta di ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, definendola un’idea “fantasiosa e vergognosa”. La dichiarazione è arrivata in risposta a voci che suggerivano un possibile ripescaggio dopo la conclusione delle qualificazioni, che hanno visto la squadra nazionale non qualificarsi per la competizione. La polemica si è accesa nel dibattito pubblico e tra gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – "Il ripescaggio dell'Italia ai mondiali mi sembra un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai mondiali", così il presidente uscente della Figc Gabriele Gravina a 'Otto e mezzo' su La7, sull'ipotesi che un eventuale forfait della Nazionale iraniana possa rimettere in corsa gli azzurri. Sulla scelta delle dimissioni dopo l'ultima mancata qualificazione ai Mondiali di calcio, Gravina chiarisce: "Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta". "È stata una mia scelta personale – aggiunge Gravina su La 7-.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Abodi chiarisce: «Ipotesi ripescaggio ai Mondiali per l’Italia? Mi sembra veramente difficile, ecco da cosa dipende»Enzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore Mercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio... Italia ai Mondiali, Trump raffredda l'idea del ripescaggio e Paolo Zampolli lo segue: "Solo un suggerimento"La possibilità che la Nazionale italiana venga ripescata per partecipare ai Mondiali di calcio 2026 al posto dell’Iran si conferma assai remota. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Coro di no al ripescaggio dell’Italia ai mondiali. Trump: Non ci penso; Calcio, Abodi: no al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali. L’Iran conferma la partecipazione; Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Trump: Non ci penso più di tanto. VOTA il sondaggio. Ripescaggio Italia ai Mondiali, Gravina: Mi sembra idea fantasiosa e vergognosaIl ripescaggio dell'Italia ai mondiali mi sembra un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai mondiali, così il p ... adnkronos.com Italia ai Mondiali? I bookmakers spingono il ripescaggio: crolla la quota (che paga 10 volte meno la posta)«Scommettiamo che l'Italia viene ripescata ai Mondiali?». Quella che può sembrare una provocazione sta iniziando a monopolizzare il dibattito pubblico. Tra inviti ... ilmattino.it Gravina difende il suo operato alla FIGC e boccia l'ipotesi del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali: "Sarebbe fantasioso e vergognoso, si sta negoziando sulla passione dei tifosi" - facebook.com facebook Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, coro di no a Zampolli. E Trump: “Non ci sto pensando più di tanto” x.com