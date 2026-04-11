Parkinson tra sonno e brutti sogni cosa dice la ricerca 

Recenti studi clinici pubblicati tra il 2025 e il 2026 hanno approfondito il rapporto tra la malattia di Parkinson e i disturbi del sonno. Le ricerche evidenziano che problemi come i brutti sogni, la depressione e il dolore non si limitano a effetti collaterali, ma rappresentano segnali precoci di una sofferenza cerebrale ancora possibile da invertire. Questi risultati sottolineano l’importanza di monitorare attentamente la qualità del sonno nelle persone a rischio.

Riflettori accesi su qualità del sonno, incubi e malattia di Parkinson: cosa dice davvero la ricerca. Riflettori accesi su qualità del sonno e malattia di Parkinson. Tre studi clinici – pubblicati tra il 2025 e il 2026 – confermano che disturbi del sonno, depressione e dolore non sono semplici effetti collaterali, ma segnali precoci di una sofferenza cerebrale ancora reversibile. Ma c’è di più: un tipo particolare di disturbo del sonno, in cui si agisce fisicamente mentre si sogna – muovendosi, urlando o cadendo dal letto – può essere un segnale precoce di alcune malattie neurologiche come appunto il morbo di Parkinson. “È risaputo che la qualità del sonno può avere un impatto negativo su attenzione, percezioni e umore già nei soggetti sani; è chiaro che nel Parkinson l’impatto sia ancora più profondo”, spiega Di Stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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